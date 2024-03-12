Банкир отсудил 4,5 млн евро у работодателя, но не смог их забрать

Бывший банкир Бертран Лавин, который отсудил 4,5 млн евро по делу о несправедливом увольнении из BNP Paribas, не сможет забрать деньги. Как сообщает Bloomberg, Высший суд Франции постановил, что его претензии «неприемлемы» и отменил победу истца в суде.

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Банкира уволили в 2013 году после 15 лет работы в BNP Paribas. На тот момент он работал в Лондоне по французскому контракту и руководил группой трейдеров. Во время увольнения он занимался расследованием дела о фальсификации австралийской базовой ставки.

Лавин подал в суд в Великобритании и выиграл максимально возможную по закону сумму компенсации 104,3 тысячи долларов. Банкир оказался недоволен размером выплаты, подал в суд во Франции и выиграл иск — организацию обязали выплатить бывшему работнику 4,5 млн евро, в том числе 2,8 млн евро компенсации и 1,77 млн евро невыплаченных бонусов. Однако BNP Paribas подала апелляцию и дошла до Высшего суда Франции.

6 марта суд постановил, что иск банкира оказался аналогичен поданной им претензии в Великобритании и в нем используются те же аргументы. Требования Лавина признали «неприемлемыми», таким образом отменив его победу в суде Парижа.