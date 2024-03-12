В России расширят перечень получателей льгот и пособий

В правительстве одобрили поправки, согласно которым в России расширяется перечень получателей пособий и льгот, передают «Ведомости». Так, в него войдут родственники погибших Героев России и Советского союза. Законопроект внесли на рассмотрение сенаторы Андрей Турчак, Виктор Бондарев и Дарья Лантратова.

По информации издания, изначально предлагалось предоставить родственникам умерших героев льготы на получение земельного участка, которыми те не воспользовались при жизни. Однако в последних поправках была определена очередность получения недвижимости: вдова (вдовец), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия, и дети до 23 лет, обучающиеся очно.

Кроме того, в законопроекте предлагается предусмотреть возможность пользоваться различными льготами не только вдовам и родителям погибших героев, но и их детям. Речь идет о таких льготах, как скидки при оплате ЖКУ и абонентской платы, а также санаторно-курортного лечения и медобслуживания.

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило учитывать исполнение квоты работодателем при трудоустройстве работников с нарушениями здоровья в зависимости от группы инвалидности. Проект представлен на общественное обсуждение.