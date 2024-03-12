Аналитик объяснил снижение ставок по вкладам

Банк России зафиксировал в конце февраля снижение средней максимальной ставки по вкладам крупнейших банков до минимального значения в этом году, сообщает «Коммерсант».

Постепенное снижение процентных ставок по депозитам объясняется прежде всего готовностью банков к снижению ключевой ставки со стороны Центробанка, поясняет главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. Следующее заседание ЦБ РФ, на котором обсудят вопрос, запланировано на 22 марта, и рынок финансовых услуг затаился в преддверии решения.

Напомним, что на январской пресс-конференции Центробанк заявил, что видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, снижение ставки возможно только после устойчивого тренда на замедление инфляции. Коммерческие банки, кредитующиеся в ЦБ, уже начинают закладывать это в политику своих учетных ставок.

«Также стоит отметить, что банки и ранее неохотно предлагали высокие процентные ставки по долгосрочным продуктам, максимальные ставки начисляли на вклады сроком не более 181–270 дней, и связано это было прежде всего с желанием не упустить клиентов к конкурентам. В эти две недели высокие ставки по депозитам будут предлагать на краткосрочные продукты, далее — по ситуации», — подчеркивает эксперт.

Спрос банков на деньги населения удовлетворен почти полностью — это связано с временным охлаждением рынка кредитования как бизнеса, так и населения. Накопления в банки переводят и частные инвесторы, а в отношении физлиц ужесточились правила выдачи кредитных продуктов.