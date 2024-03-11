Брокер «Инвестиционная палата» будет организовывать торги, в ходе которых нерезидентам предоставят право выкупить замороженные иностранные ценные бумаги российских инвесторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минфин.

В релизе «Инвестпалаты» говорится, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций приняла данное решение еще в начале февраля.

Кроме того, правкомиссией был установлен порядок расчета совокупной начальной стоимости продаваемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов. В Минфине отмечают, что расчеты по операциям, которые осуществляются в соответствии с утвержденными условиями, необходимо завершить в срок до 1 сентября 2024 года.

Подчеркивается, что у физических лиц-резидентов появится возможность предъявить к выкупу более 3,5 тыс. биржевых инструментов. С их списком может будет ознакомиться на сайте брокера.

В России в ноябре был подписан указ, предполагающий, что иностранные инвесторы на деньги со счетов типа «С» смогут приобрести иностранные ценные бумаги российских граждан, которые оказались заблокированы в связи с ограничениями в отношении Национального расчетного депозитария.

Согласно документу, сделки по выкупу будут совершаться путем торгов, порядок которых определит правкомиссия.

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Банк России отмечал, что обмен коснется портфелей российских инвесторов начальной стоимостью не более 100 тыс. руб. (или части портфеля в пределах этой суммы). Участие в обмене будет происходить на добровольной основе. Активы, купленные нерезидентами, будут зачислены на специальные транзитные счета депо. Их откроют по итогам торгов. Средства, полученные от продажи, переведут на счета, которые инвесторы смогут указать сами.