Некоторые россияне смогут раньше выйти на пенсию

Министерство труда России утвердило порядок отправления предложений о назначении досрочной пенсии безработным гражданам предпенсионного возраста, сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу 12 марта. Согласно действующему законодательству, досрочную пенсию по предложению центра занятости безработному могут назначать на два года раньше наступления пенсионного возраста. Это станет возможным, если: у центра занятости нет возможности трудоустроить такого человека, у претендента на досрочную пенсию есть страховой стаж продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, безработный уже набрал необходимое для назначения пенсии количество пенсионных баллов (в 2024 году это 28,2), безработный уволен в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности ИП, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.

Для назначения досрочной пенсии центр занятости обязан запросить в Социальном фонде информацию о страховом стаже и о наличии пенсионных баллов у претендента на заслуженный отдых. Эти данные может предоставить и сам россиянин — в форме бумажного документа, содержащего сведения о состоянии его индивидуального лицевого счета. Получить данный документ можно в территориальном органе Социального фонда.

Как заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, право на досрочную пенсию есть и у других категорий россиян. Льготы, например, имеют работающие в особых и вредных условиях труда, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, многодетные матери.

Положена досрочная пенсия и россиянам, заработавшим длительный трудовой стаж - 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Они могут выйти на заслуженный отдых на два года раньше общеустановленного возраста. В 2022 году был принят закон, включивший срочную службу в армии в стаж при назначении пенсии на льготных условиях. В льготный стаж включают любую службу, в том числе по контракту или в добровольческих формированиях во время участия в спецоперации.

Досрочную пенсию рассматривают как один из инструментов социальной поддержки. И, соответственно, назначить ее могут по социальным показаниям. Например, один из родителей ребенка-инвалида с детства по достижении 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Если женщина родила и воспитала до восьмилетнего возраста четырех и более детей, возраст выхода на пенсию для нее снижается на четыре года от общеустановленного, но он не может быть меньше 55 лет.