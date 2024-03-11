$90.75+0.4198.88+0.67
Почта

Некоторые россияне смогут раньше выйти на пенсию

Министерство труда России утвердило порядок отправления предложений о назначении досрочной пенсии безработным гражданам предпенсионного возраста, сообщает «Парламентская газета».

Некоторые россияне смогут раньше выйти на пенсию
© РИА Новости

Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу 12 марта. Согласно действующему законодательству, досрочную пенсию по предложению центра занятости безработному могут назначать на два года раньше наступления пенсионного возраста. Это станет возможным, если: у центра занятости нет возможности трудоустроить такого человека, у претендента на досрочную пенсию есть страховой стаж продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, безработный уже набрал необходимое для назначения пенсии количество пенсионных баллов (в 2024 году это 28,2), безработный уволен в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности ИП, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.

Для назначения досрочной пенсии центр занятости обязан запросить в Социальном фонде информацию о страховом стаже и о наличии пенсионных баллов у претендента на заслуженный отдых. Эти данные может предоставить и сам россиянин — в форме бумажного документа, содержащего сведения о состоянии его индивидуального лицевого счета. Получить данный документ можно в территориальном органе Социального фонда.

Как заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, право на досрочную пенсию есть и у других категорий россиян. Льготы, например, имеют работающие в особых и вредных условиях труда, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, многодетные матери.

Положена досрочная пенсия и россиянам, заработавшим длительный трудовой стаж - 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Они могут выйти на заслуженный отдых на два года раньше общеустановленного возраста. В 2022 году был принят закон, включивший срочную службу в армии в стаж при назначении пенсии на льготных условиях. В льготный стаж включают любую службу, в том числе по контракту или в добровольческих формированиях во время участия в спецоперации.

Досрочную пенсию рассматривают как один из инструментов социальной поддержки. И, соответственно, назначить ее могут по социальным показаниям. Например, один из родителей ребенка-инвалида с детства по достижении 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Если женщина родила и воспитала до восьмилетнего возраста четырех и более детей, возраст выхода на пенсию для нее снижается на четыре года от общеустановленного, но он не может быть меньше 55 лет.

Личный счет
Светлана Бессараб
Минтруд России
Фонд социального страхования РФ
Госдума
1
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости