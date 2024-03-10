СМИ: срок кредитов на технику и мебель в России увеличился почти вдвое

В России за последние полгода срок возврата кредитов на технику и мебель за полгода увеличился почти в два раза, составив 21 месяц. Об этом со ссылкой на Объединенное кредитное бюро сообщает газета "Известия".

По имеющимся данным, в январе POS-кредиты, которые выдаются без посещения прямо в магазине или на сайте продавца, в среднем стали оформлять на 21 месяц. В прошлом году этот показатель составлял один год.

Средняя величина кредита на товары и услуги в январе он составила 72 тыс. рублей против 55 тыс. год назад. По мнению экспертов, одной из основных причин увеличения среднего срока POS-кредита является рост цен на товары и услуги.

Кроме того, повлияли подъем ставок и политика Центробанка в части макропруденциального регулирования, которая направлена на снижение долговой нагрузки населения.

Эти изменения вынудили банки принимать меры к тому, чтобы ежемесячный платеж не увеличивался. Поэтому финансовые организации стали предоставлять покупателям займы на более длительный срок. До этого сообщалось, что экономист предрек дальнейшее падение выдач ипотеки россиянам.