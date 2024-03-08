Украинцы массово снимают деньги с банковских карт

Украинцы массово снимают деньги с банковский карт. Поводом стал внесенный в Верховную Раду законопроект о новых правилах мобилизации, предусматривающий в том числе, блокировку банковских счетов за неявку в военкомат по повестке. Об этом сообщил зампред комитета Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев. Его слова цитирует ТАСС.

«Мы просто вынимаем определенное количество денег из экономики, потому что люди снимают их со счетов уже сейчас, даже не имея одобренного Радой закона. Поэтому вряд ли это будет реально действенной нормой, а проблемной будет точно для экономики», — сказал он.

При этом Чернев считает, что в законопроекте есть другие положения, которые заставят украинцев активнее приходить в военкоматы, например, ужесточение штрафов для уклонистов будет намного действеннее, чем блокировка их банковских счетов. В противном случае, считает депутат, избегающие призыва будут продолжать снимать деньги со своих счетов.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Мужчинам призывного возраста запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, а сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу. В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. На фоне уже существующих серьезных проблем с комплектованием вооруженных сил была начата работа над новыми, более жесткими правилами проведения мобилизации. 7 февраля парламент принял в первом чтении новую версию законопроекта, который, в частности, предусматривает введение электронных повесток, возможность ограничения прав уклонистов вплоть до запрета на право управления транспортом и блокировки счетов в банках. Документ планировалось рассмотреть во втором чтении 6 марта, но заседание парламента было отложено. Законопроект вызвал критические оценки многих политиков, а также недовольство общества. Европейская бизнес-ассоциация (крупнейшее объединение бизнесменов на Украине) призвала парламент отказаться от него, заявив, что его принятие грозит коллапсом экономики страны.