Большинство россиян не откладывают деньги на подарки к 8 Марта заранее

Большинство россиян не откладывают деньги на подарки заранее. Об этом рассказали аналитики «Авито», которые провели опрос среди 10 000 россиян в преддверии 8 Марта.

Согласно данным опроса, 43 % россиян выделяют нужную сумму из своего дохода. Еще 11 % берут деньги на подарки из своего пассивного дохода. А среди тех, кто планирует расходы заранее, выделяются различные стратегии: фиксированные отчисления из зарплаты, экономия на других тратах, подработка или даже продажа ненужных вещей.

Интересно, что мужчины в среднем тратят на подарки к 8 марта больше, чем женщины. Самые дорогие подарки в честь праздника оказались в пределах от 30 000 до 300 000 рублей, причем самый дорогой подарок стоил более 300 000 рублей.

Представители сфер страхования, консалтинга и профессиональных услуг оказались самыми щедрыми в выборе подарков.

Среди популярных подарков к 8 марта остались цветы и сладости. Однако в этом году также популярными стали косметика, парфюм, украшения, одежда, сертификаты на услуги, гаджеты и даже билеты на мероприятия или путешествия. Некоторые даже планируют подарить близким дорогие подарки в виде машины или квартиры.

Ранее ВОЗ обратила внимание на то, что многие люди будут отмечать 8 Марта и выпивать алкоголь. В организации призвали отказаться от спиртных напитков, потому что они повышают риск развития рака молочной железы.