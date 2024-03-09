Россиянам рассказали, как вернуть деньги за увядший букет

Если гражданин заказал букет, а ему пришли несвежие цветы, то он может вернуть за них деньги. О том, как компенсировать траты на неудавшийся букет — в материале URA.RU.

При получении цветов нужно снять букет на видео или сфотографировать его так, чтобы было видно все изъяны. После этого нужно отправить материалы продавцу, сообщили на портале «Объясняем.рф». Это можно сделать:

на сайте магазина или его приложении; по электронной почте или заказным письмом на юридический адрес продавца.

Что делать, если в течение 10 дней не вернули деньги

В таком случае следует обратиться в Роспотребнадзор. Если не получилось решить проблему через ведомство, то гражданин имеет право подать в суд на продавца.

Ранее мастер-флорист Серафима Агеенко дала рекомендации по продлению жизни цветов в доме. По ее словам, не стоит ставить букет на балкон, так как растение сталкивается с контрастом температур. Так, от батареи будет идти теплый воздух, а из окна — холодный.