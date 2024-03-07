Экономист оценил, стоит ли инвестировать в золотые украшения

Вариант инвестирования в золотые украшения является невыгодным, если речь не идет о произведении ювелирного искусства, потому что обычные украшения спустя время можно будет продать только по цене лома. Об этом "Москве 24" рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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Если хочется вложить деньги в золото, можно приобрести слитки, памятные монеты или открыть обезличенный металлический счет в банке, предложил экономист.

"Человек приходит в кредитную организацию с определенными деньгами. Сумму пересчитывают в количество граммов золота по цене на данный момент и фиксируют их за клиентом. Когда вам надо обратить эти граммы в деньги, вы приходите в банк. Там смотрят, сколько у вас золота. Проверяют стоимость грамма на данный момент и выплачивают в соответствии с этим деньги", - уточнил Беляев.

Аналитик добавил, что вкладываться в золото стоит тем, кто рассматривает долгосрочное инвестирование.

Накануне цены на золото обновили исторический максимум и впервые в истории превысили отметку $2,15 тыс. за тройскую унцию на торгах в Нью-Йорке. В моменте стоимость тройской унции достигла отметки в $2153 +(0,51).