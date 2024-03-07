В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 7,5%. Решение утвердило правительство, сообщается на его сайте.

Социальные пенсии получают россияне, не обладающие достаточным подтвержденным стажем для зачисления страховой пенсии. Также на эти выплаты могут рассчитывать люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

В кабмине напомнили, что размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Традиционно социальные пенсии увеличивают раз в год — 1 апреля.

Кроме того, с 1 апреля на 7,5% вырастет пенсия у военнослужащих и добровольцев, ставших из-за военной травмы, а также у граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и участников Великой Отечественной войны.

Решение об индексации социальных пенсий затронет более 4 млн человек, на эти цели предусмотрено почти 37,5 млрд рублей.