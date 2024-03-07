Сбер предупредил о новой схеме мошенничества с трансляцией экрана
Аферисты прибегли к новой схеме кражи денег с помощью функции трансляции экрана во время видеозвонка в мессенджере. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.
Сначала мошенники регистрируют в мессенджере аккаунт, который визуально напоминает аккаунт самого банка.
Потенциальной жертве звонят с такого аккаунта. При этом злоумышленник представляется сотрудником банка и уточняет, было ли ранее обновлено приложение. В случае получения отрицательного ответа мошенник информирует жертву о скором поступлении звонка от специалиста банка для помощи в обновлении приложения. В действительности этот самый человек – сообщник злоумышленника, отмечает банк.
Так, жертве звонят с другого аккаунта или в другом мессенджере.
После этого второй сотрудник совершает видеозвонок якобы для установки личности клиента по биометрии. После этого аферисты убеждают в необходимости включить режим демонстрации экрана для подключения некоей «роботизированной системы для диагностики счета». Затем жертва заходит в мобильное приложение банка.
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В результате преступники видят все персональные данные.
«Эта и другая информация помогает мошеннику заполучить доступ к личному кабинету клиента в приложении на своем устройстве и украсть его деньги — или убедить его перевести их на «безопасный счет», — подчеркнули в кредитной организации.