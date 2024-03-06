Названо число россиян, которые могут остаться без пенсии

Свыше 20 млн россиян в трудоспособном возрасте не перечисляли денежные средства в Социальный фонд, пишет портал RTVI со ссылкой на данные Росстата и Соцфонда. Часть из них может остаться без пенсии, предположили эксперты.

По данным портала, не перечисляющие деньги в Соцфонд граждане занимаются в основном натуральным хозяйством или воспитывают детей.

Журналисты отметили, что претендовать на соцвыплаты могут только те россияне, которые получали официально оформленную зарплату на основном месте работы.

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Аналитики уточнили, что в 2022 году перечисляли средства 59 млн человек. Кроме того, 4 млн были зарегистрированы как самозанятые, а 500 тыс. — как безработные.

Вместе с тем, в 2022 году трудоспособных россиян насчитывалось чуть больше 84 млн, а работающих граждан — 72 млн. Значительная часть работающих (9 млн) не перечисляла денежные средства в Соцфонд.

По мнению экспертов, столь высокая разница между суммарным числом трудоспособного населения и количеством тех, кто осуществляет выплаты, обусловлена также тем, что порядка 14,5 млн граждан России задействованы в теневой экономике.

Журналисты подчеркнули, что получающие теневую зарплату граждане рискуют потерять трудовой стаж при начислении пенсии.