Работодателей могут проверить из-за слишком низких зарплат

Минтруд дал Роструду доступ к налоговой тайне для борьбы с нелегальной занятостью. Министерство утвердило перечень сведений (в том числе составляющих налоговую тайну), которые налоговики передают в межведомственные региональные комиссии по противодействию нелегальной занятости и в органы Роструда.

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Как уточняют в самом минтруде, в целом это технический документ, который разработан в рамках общей стратегии по снижению серых схем оплаты труда и ухода от налогов. Принцип работы здесь следующий: если налоговики в ходе проверки отчетности компании видят, например, что слишком много ее сотрудников получают зарплату на уровне МРОТ, то скоро в такую компанию могут прийти с проверкой.

"Это существенный шаг в борьбе с нелегальной занятостью, - подчеркнул заведующий Бюро адвокатов "Де-юре" Никита Филиппов. - ФНС обладает огромными массивами данных и имеет возможность для их анализа. В данном случае в рамках межведомственного взаимодействия она предоставит эти сведения в территориальные органы Роструда. По сути, речь идет о выявлении компаний, обладающих основными признаками использования серых выплат. Не факт, что каждая компания, попавшая в данный список, будет оштрафована, но очевидно, что соответствующие проверочные мероприятия будут осуществлены".

По его словам, для бизнеса, использующего серые схемы выплаты заработной платы, это крайне серьезный повод задуматься.

"Ведь привлечь могут не только в рамках административной и налоговой ответственности, но и к уголовной ответственности, в т.ч. по статьям 199, 199.3, 199.4 УК РФ, - продолжает Никита Филиппов. - Вполне возможно, что эти критерии в будущем будут скорректированы, в результате раскрытия налоговой тайны бизнес станет прозрачнее для госорганов, что будет способствовать уменьшению подобных схем ухода от налогов и иных взносов".

Доцент кафедры частного права Государственного университета управления Светлана Титор добавляет, что сегодня получило распространение оформление работников в качестве самозанятых и заключение с ними гражданско-правовых договоров.