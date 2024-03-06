Эксперт назвал риски покупки золота

Россиянам следует помнить, что стоимость золота находится в постоянной динамике, то растет, то падает, рассказал в интервью порталу «Абзац» финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

Накануне цены на золото преодолели отметку в $2140 за унцию, что стало историческим рекордом. Предыдущий максимум был установлен 4 декабря 2023 года.

«Важно помнить, что при всех преимуществах цена золота очень волатильна. Она может ходить в течение месяца на 5-10%», — заметил Голубовский.

Вместе с тем, пояснил эксперт, вложение в золото является хорошим вариантом в долгосрочной перспективе, так как цена на него может значительно вырасти в дальнейшем на фоне напряженности в глобальной экономике.

Напомним, что в настоящее время граждане России могут покупать этот драгоценный металл в слитках, монетах. Также возможна покупка паев фондов на золото и открытие обезличенного металлического счёта.