Названы отрасли с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах в РФ

Наибольший разрыв в оплате труда (33,4%) между мужчинами и женщинами в России наблюдается в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений. Об этом говорится в докладе Счетной палаты РФ о реализации мер государственной поддержки женщин в 2017-2021 годах.

"По итогам 2021 года максимальный гендерный разрыв в оплате труда (далее - гендерный разрыв) зафиксирован в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, минимальный - в сфере образования", - сказано в документе.

Среди других отраслей с большим гендерным разрывом в оплате труда выделяются деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (29,8%), деятельность в области информации и связи (29,7%), деятельность профессиональная, научная и техническая (26,9%). Наименьший гендерный разрыв наблюдается в образовании (1,9%), строительстве (8,4%), водоснабжении и утилизации отходов (8,6%). "Женщины, как правило, заняты в отраслях с более низким уровнем оплаты труда. Анализ показал, что даже в образовании, где женщины составляют существенную долю среди педагогических работников, учителей, преподавателей образовательных организаций, они в основном работают в организациях, предоставляющих более низкий уровень образования", - говорится в докладе.

В региональном разрезе гендерный разрыв варьируется от 2,9% в Республике Алтай до 40,6% в Мурманской области.

В среднем за 2017-2021 годах гендерный разрыв в оплате труда в России снизился с 28,3% до 27,5%.

Наибольший гендерный разрыв приходится на возраст активного деторождения (30-39 лет). По данным Счетной палаты, в основном это обусловлено тем, что из-за более высокой, по сравнению с мужчинами, семейной нагрузки, связанной с заботой о детях или пожилых родственниках, женщинам приходится делать выбор в пользу менее оплачиваемой работы, позволяющей совмещать профессиональные и семейные обязанности.

Структура занятости

Женщины составляют большинство среди занятых с высшим образованием (55,7%) и средним профессиональным образованием, которое не связано с рабочими специальностями (55,1%). Доля женщин составляет около 40% среди предпринимателей, 49% - среди руководителей всех уровней, более 70% - среди госслужащих.

При этом уровень безработицы среди женщин, имеющих детей дошкольного возраста (0-6 лет), выше (6,5%), чем в среднем по стране (4,8%) и среди женщин, имеющих детей до 18 лет (4,8%).

Рекомендации

Счетная палата подготовила ряд рекомендаций для дальнейшего обеспечения женщинам равных возможностей для развития. Среди них внесение в трудовое законодательство норм, обязывающих работодателя устанавливать при наличии объективных возможностей дистанционный (гибкий) режим работы по желанию отдельных категорий работников, в том числе женщин.

Другой мерой является расширение возможности удаленной работы и создания дополнительных условий неполной занятости для работников с семейными обязанностями в государственных и бюджетных организациях всех уровней власти. Кроме того, предлагается проработать возможность учета периодов по уходу за ребенком в страховом стаже для пенсионного обеспечения и предусмотреть дополнительные меры поддержки женщин, родивших трех и более детей, в части госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.