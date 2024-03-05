Россияне рассказали, что мешает им формировать накопления

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахование опросили 155 тыс. интернет-пользователей и узнали, с какими сложностями они сталкиваются при формировании сбережений. Оказалось, что 87% респондентов приходилось тратить отложенные средства на устранение последствий непредвиденных ситуаций.

В 39% случаев они обращались к накоплениям для оплаты лечения себе или близким. 23% опрошенных рассказали, что им понадобились сбережения для ремонта автомобиля. Ещё 15% отметили, что пользовались отложенными деньгами в период поиска новой работы. О том, что накопления приходилось тратить на ремонт дома, рассказали 7% участников опроса. 16% указали иные причины.

Главная опасность для семейного бюджета по мнению респондентов — проблемы со здоровьем: их опасаются две трети 66% россиян. О возможной потере работы переживает почти каждый пятый (18%). Ещё 7% отмечают неприятности с недвижимостью (пожары или заливы). При этом происшествия с автомобилями, несмотря на свою актуальность, беспокоят всего 4% участников опроса. 5% опасаются других неблагоприятных ситуаций.

Также респонденты рассказали, как поступят, если их накоплений не хватит, чтобы решить проблему. Каждый четвёртый возьмёт кредит (27%), почти столько же займут недостающую сумму у родственников (23%). Ещё 17% продадут что-то из имущества. Одолжить средства у друзей при необходимости решится только один из десяти респондентов (10%), а найти дополнительный источник дохода готовы 7% опрошенных. У остальных 16% припасены иные способы выйти из этой ситуации.

Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования: