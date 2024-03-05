Bloomberg назвал основателя Amazon самым богатым человеком мира
Агентство Bloomberg присвоило основателю Amazon Джеффу Безосу статус богатейшего человека в мире. Оно опубликовало «Индекс миллиардеров».
Капитал предпринимателя за сутки уменьшился на 500 миллионов долларов, при этом в годовом выражении он продемонстрировал рост на 23,4 миллиарда долларов, до 200 миллиардов.
Американский предприниматель, основатель Tesla и Space X Илон Маск переместился с первой строчки на вторую. Его состояние сократилось до 198 миллиардов долларов. За последнее время он лишился 17,6, а за год — 31,3 миллиарда долларов.
Третью строчку рейтинга занял владелец французской группы компаний LVMH Бернар Арно, чье состояние в настоящее время достигает 197 миллиардов долларов. За год оно увеличилось на 18,3 миллиарда.
Ранее сообщалось, что, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые два месяца 2024 года увеличилось на 11,084 миллиарда долларов.