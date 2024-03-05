Агентство Bloomberg присвоило основателю Amazon Джеффу Безосу статус богатейшего человека в мире. Оно опубликовало «Индекс миллиардеров».

Капитал предпринимателя за сутки уменьшился на 500 миллионов долларов, при этом в годовом выражении он продемонстрировал рост на 23,4 миллиарда долларов, до 200 миллиардов.

Американский предприниматель, основатель Tesla и Space X Илон Маск переместился с первой строчки на вторую. Его состояние сократилось до 198 миллиардов долларов. За последнее время он лишился 17,6, а за год — 31,3 миллиарда долларов.

Третью строчку рейтинга занял владелец французской группы компаний LVMH Бернар Арно, чье состояние в настоящее время достигает 197 миллиардов долларов. За год оно увеличилось на 18,3 миллиарда.