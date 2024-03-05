Правительство РФ начало работу над повышением НДФЛ

«Ведомости»: правительство начало работу над изменением шкалы НДФЛ
Правительство начало работать над анонсированными президентом России Владимиром Путиным фискальными мерами, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух источников. По словам одного из них, эта работа ведется еще с конца прошлого года.
В Налоговый кодекс будут внесены несколько групп изменений, утверждают источники газеты:
- Модифицирована система НДФЛ, в частности, будут введены дополнительные ставки в прогрессивной шкале подоходного налога (пока нет готового решения, рассматриваются различные варианты, среди которых точно нет снижения начальной ставки в 13%);
- Повышен налог на прибыль;
- Трансформированы налоговые льготы: по НДФЛ их смогут получить граждане с более низкими доходами; по налогу на прибыль – компании, осуществляющие капвложения.
В конце февраля в ходе обращения к Совету Федерации Владимир Путин предложил подумать над дифференциацией налогов для юридических и физических лиц. По его мысли, фискальная нагрузка должна быть распределена в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, а налоговая нагрузка на семьи — снизиться, в том числе за счет получения ряда вычетов. Модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде следует до 2030 года, отметил президент.
Законодательные инициативы по дифференциации налогообложения уже есть, они будут проработаны в этом году, говорил министр финансов России Антон Силуанов. При этом в октябре прошлого года он сообщал, что планов менять ставки базовых налогов, включая НДФЛ, в 2024–2026 годах у Минфина нет.
В министерстве финансов ответили «Ведомостям», что вопросы, озвученные в послании президента, будут проработаны, но говорить о конкретных параметрах пока преждевременно. В Минэке вопросы переадресовали в Минфин и ФНС.