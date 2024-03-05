Названа причина роста цен на роллы и суши

Водоросли нори подорожали на 25 процентов, сообщают «Известия».

Это произошло из-за неурожая в Южной Корее. В результате участники рынка в России подняли цены на суши и роллы. Также выросла стоимость авокадо в России на 9—13% в зависимости от региона. Причиной роста цен стал неурожай в Колумбии и Израиле.

За прошлый год стоимость водорослей нори уже повысилась на 50%. По словам экспертов, подорожало практически все: от риса и креветок до гребешков и молочной продукции. В среднем закуп этих продуктов стал обходиться на 20% дороже.

В 2023 году представители российского общепита допускали рост цен на суши и роллы. По их прогнозам, увеличение не должно было превысить планку в 15%.

Как заявили в пресс-службе Рыбного союза, сегодня можно выделить три основных фактора, которые обусловили рост цен на нори на мировом рынке. В их числе увеличение спроса на этот товар, снижение урожая в Южной Корее, а также общая инфляция и рост себестоимости этого вида водорослей. Так, если на начало марта прошлого года стандартная пачка нори из 100 листов хорошего качества стоила в оптовом звене на российском рынке в среднем 550 рублей, то сейчас — 700. Однако нехватки этого продукта в России не наблюдается.

В настоящее время из республики в РФ завозится примерно 80% всего объема нори, на втором месте — Китай. В целом за последние три года поставки этих водорослей выросли в 1,5 раза — примерно до 2 тыс. т.