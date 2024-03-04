«Семейную ипотеку» продлили до 2030 года

По поручению президента России Владимира Путина «Семейную ипотеку» в РФ продлили до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В ведомстве отметили, что программа для семей с детьми до шести лет продолжит действовать на текущих условиях и со ставкой в 6%. Кроме того останутся неизменными базовые параметры «Семейной ипотеки».

По словам главы Минфина Антона Силуанова, данная программа является одним из основных инструментов для улучшения жилищных условий граждан.

«В условиях существенного роста цен наша задача — поддержать тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми. При этом важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки», — добавил он.

Согласно подсчетам Минфина, только в 2024 году на реализацию программы будет направлено около 260 миллиардов рублей. В период до 2030 года на это потребуется 1,5 триллиона рублей.