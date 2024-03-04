Конечно, можно предложить платить пенсию и в два, и в три прожиточных минимума за стаж от 30 лет, но у нас на сегодняшний день уже существуют определенные правила начисления пенсии. Они учитывают стаж работника и количество заработанных им за соответствующий период баллов. Работодатели переводят взносы в размере 22% от зарплаты в Пенсионный фонд, и в зависимости от размера оклада человеку начисляются пенсионные баллы. Когда наступает период выхода на пенсию, тогда эти баллы подсчитывают, умножают их на стоимость одного балла на текущий момент и, исходя из этого, начисляют пенсию. Алгоритм именно таков, и он предусматривает минимальный стаж, при котором запускается действие алгоритма. Если стаж меньше, то человеку просто начисляют социальную пенсию, которую он получает на 5 лет позже по сравнению с теми, кто выходит на страховую пенсию. И если выплачивать пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет, то получатся перекосы. Допустим, люди, которые проработали 20-25 лет на сложных и ответственных должностях в соответствии с этими баллами получат меньшую пенсию, нежели те, кто проработал 30 лет на неответственной должности с низкой заработной платой (говорю об этом с уважением ко всем профессиям). Считаю, что здесь заложена колоссальная несправедливость. Все-таки люди, которые всю жизнь проработали на более ответственных должностях с более высоким окладом должны получать на пенсии больше тех, кто, например, полуспал-полусидел охранником на стуле в магазине. Если у такого охранника пенсия будет намного больше, чем у серьезного инженера или серьезного управленца, — это неправильно.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук