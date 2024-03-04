Блокировка Qiwi-кошельков сделала дороже подписки на иностранное ПО

Блокировка электронных кошельков Qiwi, в связи с отзывом лицензии Киви-банка, усложнило ползователям работу с программами PhpStorm от JetBrains и ChatGPT, подписки на которые необходимо оплачивать с иностранных карт, поскольку оплату с российских счетов те не принимают. Об этом Forbes рассказал программист Александр Яницкий, работающий в компании, аккредитованной Минцифры, и подтвердил совладелец IT-компании «Интернет защита» Максим Кульгин. Ранее такие ресурсы оплачивались через сервис Pyypl (аффилирована с Qiwi) — бесплатного канала пополнения карт Visa с рублевого счета в российских банках.

Оба собеседника Forbes использовали для оплаты подписки на западный софт сервис Pyypl с виртуальной картой Visa. Эту карту они пополняли с рублевого счета в Qiwi-кошельке без комиссии. Александр Яницкий рассказал, что после отключения кошельков для оплаты иностранных сервисов они стали рассматривать другие сервисы и боты в Telegram, однако все они берут комиссию — минимум 10%, что значительно удорожает общие затраты. В России Pyypl — это фактически самый известный и популярный инструмент для оплат зарубежных покупок, особенно среди IT, отмечает Владимир Смеркис, в 2021-2023 годах занимавший должность регионального директора Binance в СНГ.

Сервис Pyypl основан в Дубае, в его штате на руководящих должностях есть бывшие сотрудники UBS, Сбербанка и MasterCard. Pyypl подключена к глобальным частным и публичным блокчейнам, а также к более чем 200 финансовым институтам по всему миру. Сервис сотрудничает с Visa, Ripple, Binance и финским банком PCKT, который выступает эмитентом банковских карт, за счет чего проходят оплаты европейских сервисов. По данным отчетности Qiwi, в сентябре 2022 года группа выкупила 9,9% Pyypl за 327 млн рублей. Qiwi к тому же заключила кол-опцион на покупку дополнительной доли в Pyypl. Увеличение справедливой стоимости этого опциона стало основной причиной роста прочих доходов Qiwi по итогам 2022 года. Этот показатель вырос за год на 73,6%, до 276 млн рублей. В ноябре 2022 года Pyypl сообщила о привлечении еще $20 млн от инвесторов, достигнув общего объема привлеченных средств в размере $40 млн.

«Сервис Pyypl.com предоставляет своим клиентам универсальные и, главное, востребованные для российского рынка финансовые инструменты, позволяющие гражданам России открывать и использовать иностранные счета, кошельки и банковские карты, при помощи которых возможно оплачивать заблокированные у нас сервисы», — отмечает генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов.

С его слов, главное удобство Pyypl заключается в том, что оно объединяет в себе сразу все необходимые услуги/товары.

Бывший председатель совета директоров Qiwi Борис Ким полагает, что Pyypl будет работать и после ухода Киви Банка с российского рынка, «потому что это услуга хорошая и востребованная».