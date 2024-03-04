Покупателям напомнили, когда можно вернуть деньги за цветы к 8 Марта

У покупателя есть возможность вернуть денежные средства за цветы даже без чека, в частности, в случае их замерзания в процессе доставки курьером. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Говырин, передает агентство «Прайм».

Кроме того, претендовать на возврат можно, если цветы несвежие и завяли на следующий день, отметил депутат. Еще один повод, как заявил он - обман с количеством цветов.

По словам Говырина, покупателю нужно будет обратиться к продавцу цветов, если у него возникла одна из указанных ситуаций. Депутат подчеркнул, что потребитель вправе защитить свои права, даже если у него нет чека на руках. Он также заявил, покупателю следует обратиться в ФНС через интернет-сайт или мобильное приложение, если продавец отказал в выдаче чека.

Далее покупатель цветов спокойно требует перерасчета или возврата средств в размере переплаты, отметил депутат.

«Если покупатель приобрел букет, который на следующий день при правильном хранении не по вине покупателя потерял товарный вид, то вправе требовать возврата полной суммы, уплаченной за букет, так как это ухудшение качества товара произошло по вине продавца», - заявил Говырин.