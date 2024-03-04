Названы четыре главных признака людей, обреченных на бедность

Существует четыре главных признака того, что человек застрял в состоянии патологической бедности, из которого ему будет крайне тяжело выбраться.

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Об этом рассказала эксперты в области личных финансов Мария Соловиченко, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

Как объяснила специалист, первым из таких признаков является полное отсутствие у человека каких бы то ни было сбережений на фоне больших долгов. Собственно, такой гражданин не может при сложившихся обстоятельствах откладывать средства на непредвиденные расходы.

В результате он вынужден использовать заёмные средства, чаще всего с кредитных карточек, для покрытия не только своих повседневных расходов, но и для закрытия внезапных трат, которые могут оказаться жизненно важными. Это не позволяет человеку выбраться из долгов.