Названы четыре главных признака людей, обреченных на бедность
Существует четыре главных признака того, что человек застрял в состоянии патологической бедности, из которого ему будет крайне тяжело выбраться.
Об этом рассказала эксперты в области личных финансов Мария Соловиченко, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».
Как объяснила специалист, первым из таких признаков является полное отсутствие у человека каких бы то ни было сбережений на фоне больших долгов. Собственно, такой гражданин не может при сложившихся обстоятельствах откладывать средства на непредвиденные расходы.
В результате он вынужден использовать заёмные средства, чаще всего с кредитных карточек, для покрытия не только своих повседневных расходов, но и для закрытия внезапных трат, которые могут оказаться жизненно важными. Это не позволяет человеку выбраться из долгов.
Более того, такие граждане нередко вынуждены гасить свои прежние финансовые обязательства за счёт новых кредитов и займов. Если есть возможность, то они занимают у знакомых, а если её нет, то они оформляют на себя всё новые и новые кредиты в банках или МФО.