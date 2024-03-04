Зарплатные предложения в России выросли

В России увеличились зарплатные предложения. Об этом рассказала директор по аналитике и Data Science «Работа.ру» Елена Артемьева в беседе с «Известиями».

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Уточняется, что в среднем показатель вырос на 18,5 процента. Самые большие темпы зафиксированы в сфере красоты и здоровья — 27 процентов.

Кроме того, зарплаты выросли в вакансиях для соискателей без опыта и в предложениях по стажировкам и работе для студентов — на 23 процентов. Также почти на 21 процента увеличились предложения в сфере услуг, отметила специалист.