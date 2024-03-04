Кому будет положен налоговый вычет за ГТО
В России с 2025 года введут налоговый вычет при прохождении плановой диспансеризации и сдачу нормативов ГТО. Об этом заявил президент в Послании Федеральному Собранию 29 февраля. Как могут выглядеть эти инициативы, «Парламентской газете» рассказал член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.
- Бийсултан Султанбиевич, сейчас, чтобы получить вычет, например, за покупку квартиры, надо предоставить в налоговую инспекцию справки о расходах и доходах. А как быть с диспансеризацией и сдачей ГТО, ведь они не предполагают каких-то расходов?
- Действительно, диспансеризация и сдача ГТО не предполагают расходов населения, но есть другие расходы, связанные за здоровым образом жизни. Например, вы идете в фитнес-клуб, покупаете абонемент — в зависимости от региона, качества клуба и так далее он может стоить от 35 до 200 тысяч рублей в год. Именно на этих тратах и можно будет сэкономить, получив налоговый вычет.
- Но вычет на фитнес уже есть с 2023 года, разве без диспансеризации и ГТО его теперь не дадут?
- Диспансеризация и ГТО — в данном случае это часть, можно сказать, социального контракта. Вы заботитесь о своем здоровье, занимаетесь спортом — и получаете дополнительные бонусы от государства. Это могут быть повышенные выплаты и так далее — разные механизмы.
Президент дал вектор, в котором необходимо работать. Наполнить предложения конкретным смыслом — задача Правительства. Ожидаем, что такие предложения будут подготовлены уже в ближайшее время.
- Президент также отметил, что потребление алкоголя в России значительно снизилось в последнее время. Какие уже принятые законы способствовали этому, на ваш взгляд?
- Не так давно, например, мы приняли закон о запрете «наливаек». Он позволяет региональным властям вводить временные ограничения продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в жилых домах, за исключением ресторанов.
Теперь важно, как местные власти будут выполнять эти нормы. Как раз перед Посланием я обсуждал это с несколькими губернаторами — они готовы принимать соответствующие нормы на уровне региональных парламентов.
- Планируются ли новые запреты продаж на федеральном уровне?
- По моему мнению, важно сокращать точки доступа алкоголя. Речь идет о выводе продаж такой продукции за пределы жилых многоквартирных домов. Спальные районы потому так и называются, что они предназначены для отдыха. А когда ты идешь домой с работы и перед тобой возникает алкомаркет, это повышает соблазн захватить с собой домой что-то горячительное. Должен быть комплексный запрет на продажу алкоголя в жилых многоквартирных домах, я считаю.
- А где его тогда продавать?
- В идеале — вообще за чертой городов.
- Какие еще ограничения для алкоголя стоило бы ввести?
- Вопрос не в ограничении потребления алкоголя, а в безопасности жизни и здоровья граждан. В этом плане, я считаю, нужно увеличить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Почему именно 21 год? В медицине есть такое понятие — «психологический возраст созревания личности», когда человек начинает принимать решения осознанно, а не под давлением рекламы, маркетинга, мнения сверстников и так далее, и это как раз 21 год.
Это также важно, потому что количество преступлений в среде молодежи, совершенных под влиянием алкоголя, сегодня находится на критически высокой отметке.