Аналитики рассказали, стоит ли вкладывать деньги в юани и как на этом заработать

Партнерство России с Китаем дало неожиданный эффект: валюта поднебесной — юани по объему вкладов у российского населения впервые обогнали доллары. Объем депозитов в юанях вырос за 2023 год вдвое — до 68,5 млрд рублей.

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Цифра — фантастическая, ведь, для сравнения, вклады в долларах составили 64,5 миллиарда. Таким образом, среди иностранных валют юань вышел на первое место с долей 5,5 процента от всех банковских депозитов — включая рублевые. Об этом сообщает Центробанк России. Почему россияне покупают юань?

— Потому что Китай стал главным политическим и экономическим партнером России. Потому что именно за юани мы часто покупаем в Китае товар и за юани нередко продаем. Это значит, что китайская валюта нужна. Если вы ее купили, то потом в любой момент можете продать, ведь она востребована, — пояснил финансовый аналитик Артем Извольский.

Стоит ли хранить в этой валюте сбережения? И если да, то в каком объеме?

— Большую часть вкладов в юанях делают пока не граждане, а организации, торгующие с Китаем, — пояснил главный аналитик портала «Банки.ру» Богдан Зварич. — При этом за прошлый год доходность по депозитам в юанях удвоилась. Средняя ставка по ним выросла с 1,1 процента в конце 2022 года до 2,5 процента к концу 2023-го. А максимальный процент по вкладам в юанях за тот же период вырос с 2,2 до 4,5 процента, то есть тоже в два с лишним раза. И чем больше бизнес будет интересоваться ссудами в китайской валюте, тем выше будет процент по депозитам в юанях. А интерес бизнеса к таким ссудам растет.

Сравниваем с долларом

Стоит ли нам, простым гражданам, с юанем связываться? — За последний год юань по отношению к рублю вырос примерно на 17 процентов. Да, его курс то растет, то снижается, но в целом тренд к росту налицо, — пояснил финансовый аналитик Артем Извольский.

— При этом евро и доллар за год выросли примерно на 24 процента — то есть заметно больше, чем юань.

Теперь смотрим на доходность по валютным депозитам. Средняя ставка по годовым вкладам в долларах за год выросла с 0,3 до 0,4 процента. Максимальные ставки (если кладете крупную сумму) — с 2,5 до 3,5 процента. Средняя ставка по годовым вкладам в евро выросла с 0,1 до 0,2 процента. Максимальные ставки — с 2 до 2,5 процента.

— Получается, что в долларах и евро в 2023 году хранить деньги было выгоднее. Да, ставки по депозитам в этих валютах существенно ниже. Зато сами курсы валют росли куда быстрее, чем юань к рублю, — пояснил Извольский. — Но вот как будет в 2024 году, вам не скажет никто. Финансовый рынок остается довольно турбулентным.

Как сделать вклад

Аналитик группы «Финам» Николай Дудченко считает, что за 2024 год юань может окрепнуть вплоть до 10 процентов.

— При этом, надо понимать, некоторые российские банки берут комиссию за хранение иностранных валют на депозите, которая может снизить итоговую выгоду, — пояснил эксперт. — Кроме того, в России до сих пор действуют валютные ограничения, из-за которых снять деньги с вклада можно только в рублевом эквиваленте по курсу Центробанка. Все эти особенности делают вложения в юаневые депозиты не настолько выгодными, как хотелось бы.

Тем не менее сделать вклад в юанях вполне возможно.

— Для начала имеет смысл узнать условия по вкладам: минимальная сумма, срок, процент и т. д., — рассказывает Артем Извольский. — Есть несколько сайтов, где перечислены условия, предлагаемые разными банками. Это, например, banki.ru, sravni.ru, bankiros.ru, finuslugi.ru, mainfin.ru и другие. Открыть депозит сегодня можно, не посещая банковского офиса. Достаточно отправить в выбранный банк онлайн-заявку, заполнить простую форму, и депозит будет открыт: ваши рубли переведут в юани.

Как пояснил эксперт, если при открытии депозита банки предлагают привязанную к нему банковскую карту, это станет отличным вариантом для путешественников, поездок в командировки, закупки товаров. Конвертация рублей в китайскую валюту происходит автоматически, поэтому нужную сумму всегда можно будет перевести на свой счет. Если будете в Китае — можете купить, что захотите. Многие, например, берут недорогие смартфоны и другую мелкую бытовую технику. Плюс сейчас все более популярным становится китайский курорт Хайнань, поэтому юани на личном счету лишними точно не будут.

Вариант посложнее

Зарабатывать на юанях можно и более сложным способом. Есть вариант, например, дойти до ближайшего отделения любого крупного банка и спросить, где тут у вас брокерское подразделение.

— Там вы можете открыть брокерский счет и, например, купить на бирже те же юани. Причем дешевле, чем в банке, — пояснил Артем Извольский. — А затем, имея юани, купить, скажем, китайские облигации — ценные бумаги с доходом выше, чем по депозиту.

Как пояснил эксперт, преимущество юаневых облигаций в том, что, в отличие от валютных еврооблигаций, они размещаются по российскому законодательству, на российской бирже. Это значит, что полностью исключаются так называемые инфраструктурные риски — например, заморозка активов и задержка платежей. Облигации в юанях доступны практически всем: минимальный лот для покупки — одна облигация номиналом тысячу юаней — около 13 тысяч рублей. Облигации с фиксированной ставкой купона могут приобрести любые инвесторы.

— Выплаты по этим облигациям происходят как в юанях, так и в рублях по официальному курсу Банка России, что довольно удобно, — пояснил эксперт. — В любом случае иметь дело с юанем сейчас на бирже проще, чем с более привычными для нас долларом и евро. Тут важно лишь преодолеть страх неизвестного.

Юань, облигации, биржа — это, конечно, чуть сложнее, чем просто отнести в банк вашу рублевую или долларовую наличку. Но и заработать, если просто не бояться, вы можете существенно больше.

СПРАВКА

Юани как денежные единицы появились еще во времена правления династии Цин. Монеты, например — с VII века до нашей эры, это примерное время зарождения Великой Римской империи. А банкноты использовались в Китае с VIII века нашей эры, когда в Поднебесной изобрели бумагу, а Руси, к слову говоря, тогда еще даже не существовало. До начала XX века в Китае для крупных расчетов пользовались слитками серебра — лянами. Цену коня, дома, земельного участка так и называли — столько-то лян серебра.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ян Арт: эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку:

— Да, юань покупать можно и нужно. Он стал валютой для личных сбережений и, думаю, продолжит ей оставаться. Больше того: его перспективы сейчас выше, чем у доллара и евро.

Дело в том, что США и Евросоюз инфляцию, по большому счету, победили. Поэтому, например, ФРС — Федеральная резервная система США, аналог нашего Центробанка, будет снижать ключевую ставку. И европейцы ее снизят. Это значит, что доллар и евро больше особо укрепляться не будут. А юань — будет. Тем не менее хранить в юанях больше 10–15 процентов от ваших сбережений я бы пока не советовал. Дело в том, что сейчас довольно выгодны рублевые депозиты — до 16 процентов годовых. Доходность по рублевым вкладам сейчас обгоняет девальвацию рубля. Поэтому большую часть средств имеет смысл хранить все-таки в национальной валюте.