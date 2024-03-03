Аналитики назвали цену масленичных блинов в разных регионах РФ

Дешевле всего приготовить масленичные блины в Ставропольском крае, а дороже всего — в Москве, Петербурге и на востоке России. В среднем по стране порция обойдется в 183 рубля. Об этом говорят данные ИТ-компании «Эвотор», сообщает РИА Новости.

Эксперты оценили продукты, используемые для приготовления блинов. Они посчитали, что на одну порцию требуется 1 литр молока, 300 граммов пшеничной муки, четыре яйца, 40 миллилитров подсолнечного масла, 50 граммов сахара, по пять граммов соли и дрожжей.

«Стоимость домашнего приготовления блинов составляет 183 рубля. Дешевле всего в среднем приготовление блинов будет в Ставропольском крае — всего 119 рублей», — говорится в исследовании.

Дороже всего блины в Ямало-Ненецком АО — 253 рубля за порцию, и Хабаровском крае — 233 рубля. Также дорогие блины в Москве (227 рублей) и Петербурге (201 рубль).