Кабмин выделит больше 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням

Более 30 млн руб. дополнительно выделило правительство РФ на выплаты матерям-героиням
Правительство РФ выделило дополнительное финансирование на выплаты матерям-героиням. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.
«В России многодетных семей становится больше. В связи с этим правительством принято решение дополнительно направить более 30 млн руб. на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена. Распоряжение подписал Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.
Отмечается, что из этой суммы 20 млн руб. будет направлено на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 млн руб. – награжденным орденом «Родительская слава», а 5,2 млн руб. – награжденным медалью этого ордена.
«Матери-героини, родившие и воспитавшие 10 и более детей, получают 1 млн руб. Родители семи и более детей, награжденные орденом «Родительская слава», получают 500 тыс. руб., а награжденные медалью этого ордена, воспитывающие четырех и более детей, – 200 тыс. руб.», – подчеркивается в сообщении.