Кабмин выделит больше 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням

«В России многодетных семей становится больше. В связи с этим правительством принято решение дополнительно направить более 30 млн руб. на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена. Распоряжение подписал Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.