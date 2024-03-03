Хранящим деньги в банках россиянам дали совет

Поспешить с размещением своих средств на депозитах для максимально возможного их сохранения и приумножения посоветовал гражданам РФ экономист Владимир Григорьев. Рекомендацию он подкрепил финансовыми прогнозами на первую половину 2024 года.

«Вкладчикам нужно спешить, поскольку есть ожидания рынка в плане снижения ставки. Есть запрос со стороны предпринимательского сообщества, который не может не принять во внимание правительство. ЦБ принимает решение не изолированно, поэтому ожидание снижения есть. А если меняется ключевая ставка, изменение ставок по депозитам бывает более глубоким», — сказал Григорьев

Наиболее прагматичным ходом будет размещение денег на короткий вклад сроком до полугода по высокой ставке. Затем можно скорректировать свою финансовую политику в зависимости от колебаний рынка. Вкладывать средства под более низкий процент на год нецелесообразно, поскольку в указанной сфере все меняется чуть ли не ежедневно, резюмировал Григорьев.