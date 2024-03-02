Стало известно, как получить пенсионные накопления умершего

Для родственников павших бойцов СВО могут снять ограничение, наложенное на срок обращения за их пенсионными накоплениями. Соответствующий проект постановления Правительства подготовил Минтруд. «Парламентская газета» напоминает, у кого формируются пенсионные накопления, как их получить в случае смерти владельца и какие еще выплаты положены родным пенсионеров.

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Без суда

Сейчас для всех действуют одинаковые правила наследования пенсионных накоплений. Для этого родственники должны обратиться к страховщику, у которого умерший формировал свои накопления. Подать заявление нужно в течение шести месяцев после смерти человека. Если срок пропущен, то это право можно восстановить в суде. Минтруд предлагает разрешить родственникам погибших бойцов запрашивать их пенсионные накопления без обращения в суд, даже если после смерти участника СВО прошло более полугода.

Кроме того, на общих основаниях заявление от претендентов на выплату сейчас рассматривают в течение полугода после подачи. В проекте постановления для родственников участников СВО предлагают сократить этот срок до двух месяцев.

Претендовать на пенсионные накопления могут дети, супруги и родители умерших. Если таких родственников нет, право переходит братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам. Если человек в завещании указал в качестве наследника не члена семьи — средства переведут ему.

Кто позаботился заранее

Сегодня основная часть накопительной пенсии формируется у россиян 1967 года рождения и моложе, которые до конца 2015 года сделали выбор в пользу ее формирования. Также право на нее есть у мужчин 1953-1966 годов рождения и у женщин 1957-1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 год работодатель платил страховые пенсионные взносы. У россиян 1966 года рождения и старше формирование пенсионных накоплений может происходить за счет добровольных взносов по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также благодаря направлению на эти цели материнского (семейного) капитала. Формируется накопительная пенсия за счет страховых и дополнительных взносов, внесенных работодателями или будущими пенсионерами.

С 2014 года накопительные пенсии заморожены. То есть если человек работает, страховые взносы идут только на формирование страховой пенсии. Однако до конца 2015 года у россиян, у которых подобным образом формировалась пенсия, была возможность выбора: направлять всю сумму страховых взносов работодателя на формирование страховой пенсии или распределить их между страховой и накопительной пенсиями.

В 2024 году в России начала действовать программа долгосрочных сбережений, и у будущих пенсионеров появилась возможность перевести накопительную пенсию в негосударственные пенсионные фонды в качестве своих долгосрочных сбережений и заключить соответствующий договор. Государство даже предусмотрело несколько стимулов для россиян. Например, поскольку эти деньги вкладывают надолго, люди должны быть спокойны за их сохранность.

«В этой связи принято решении об увеличении так называемой несгораемой суммы в два раза по сравнению с банковским вкладом — с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей», — сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана БеСветлана Бессараб.

Деньги для близких

Родственникам скончавшихся пенсионеров положены и другие выплаты. Например, если пенсионер умер, не успев получить пенсию в текущем месяце, на эту сумму могут претендовать члены семьи, с которыми он жил. Для этого им нужно обратиться в любой территориальный орган Социального фонда. Подать заявление необходимо в течение полугода.

Вместе с заявлением попросят предоставить удостоверение личности и документы, подтверждающие родство с усопшим. Если за пенсией обратятся несколько членов семьи, то сумму поделят между ними поровну, объяснили «Парламентской газете» в Социальном фонде.

Кроме того, любой родственник или законный представитель умершего человека, который оплатил его похороны, может получить социальное пособие на погребение. Срок обращения за выплатой — все тот же, полгода.