Стало известно, как сильно подорожают абонементы фитнес-клубов в России

Почти 80% российских фитнес-компаний планируют поднять цены на свои услуги в текущем году, заявила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина в беседе с NEWS.ru. По ее словам, только 22% компаний намерены сохранить цены на прежнем уровне.

38% увеличат цены на 10%, 30% — до 15%, 8% — на 15-25%, 2% — на четверть и выше. В среднем с учетом инфляции подъём цен на 10% в течение года, — допустимо и разумно. В целом процесс повышения стоимости будет мягким и аккуратным, практически не ощутимым для пользователей услугами клубов, — уточнила глава организации.

До этого Силина обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести семейные карты, компенсирующие россиянам и их детям часть затрат на любые физкультурно-оздоровительные услуги. В ее письме говорится, что инициатива приурочена к объявленному Году семьи.