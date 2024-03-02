Эксперт дал совет россиянам по банковским вкладам

Надо посмотреть математику — вклад на шесть месяцев по высокой ставке и вклад на год по более низкой ставке. Посмотрите, какой будет финансовый результат в том или ином случае. Исходя из этого, принимайте решение. Но я думаю, что более короткие вклады до полугода по более высокой ставке будут сейчас более выгодными, - Владимир Григорьев, кандидат экономических наук