ЦБ РФ: микрофинансовые организации выдали более 1 трлн руб. в 2023 году

За 2023 год микрофинансовые организации (МФО) в России выдали более 1 трлн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.

«Объем потребительских займов по сравнению с 2022 годом вырос на 28%, до 900 млрд руб. Малому и среднему бизнесу МФО выдали на 50% больше – 105 млрд руб. Заемщики МФО по-прежнему предпочитают дистанционные каналы: доля онлайн-займов увеличилась до 75% по сравнению с 66% в 2022 году», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что меры Центробанка способствовали сокращению долговой нагрузки граждан. Так, в 2023 году вступили в силу ограничения максимальной суммы переплаты по займу и максимального размера ежедневной процентной ставки – и это повлияло на общее снижение ставок на рынке.

«МФО перестали выдавать займы по ставкам, превышающим 0,8% в день, в IV квартале основной объем займов (71%) был выдан по ставкам 0,5–0,8% в день», – пояснили в Банке России.