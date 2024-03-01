Перечислены способы снижения долговой нагрузки для одобрения ипотеки
Руководитель пресс-службы Сбера Полина Тризонова заявила о наличии некоторых приемов, которые позволят уменьшить долговую нагрузку заемщиков для увеличение их шансов на получение ипотеки, передает агентство «Прайм».
Среди таких способов, как уточнила представитель банка - закрытие лишних кредитных карт и уменьшение лимита по ним.
Центробанк ранее принял решение об ужесточении с марта условий по выдаче ипотеки закредитованным гражданам. По словам Тризоновой, Сбер «четко следует указаниям Банка России».
Как отметила она, кредитная организация стремится к тому, чтобы клиенты могли без затруднений исполнять свои кредитные обязательства. В этой связи банк ведет «активную разъяснительную работу», отметила руководитель пресс-службы. По ее словам, клиентам рассказывают о том, как можно повысить шансы на получение кредита.
Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова рассказала «Газете.Ru», что произойдет, если показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) будет значительно выше 80%. Так, по ее словам, банки, скорее всего, будут им отказывать.