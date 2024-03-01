Сбер предупредил о новом мошенничестве через трансляцию экрана смартфона

Сбер предупредил о новой схеме мошенников через функцию трансляции экрана во время видеозвонка, которая в прошлом году появилась в популярных мессенджерах. Об этом говорится в Кибрарии (библиотеке знаний по кибербезопасности) Сбера.

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Как рассказали эксперты, мошенник создает в мессенджере аккаунт, якобы принадлежащий Сберу, - с названием, имитирующим номер 900 и логотипом банка. С этого профиля злоумышленник делает первый звонок, представляясь сотрудником банка, и спрашивает человека, обновлял ли он мобильное приложение в последнее время. Далее, если ответ отрицательный, "работник" сообщает, что необходимо дождаться звонка от профильного специалиста банка, который поможет обновить приложение.

Сообщник мошенника звонит с другого аккаунта или даже в другом мессенджере, где есть функция трансляции экрана во время видеозвонка. Такая путаница с разными "специалистами", как отмечают эксперты, нужна, чтобы дезориентировать человека и заставить действовать по указке. Второй "сотрудник" объясняет, что звонит по видеосвязи для идентификации клиента по биометрии. А потом просит включить режим демонстрации экрана. Благодаря этому, по словам мошенника, подключается некая "роботизированная система для диагностики счета".

После этого человека просят зайти в мобильное приложение банка. Мошенник уверяет, что это абсолютно безопасно, так как экран будет видеть только робот, а сам сотрудник - нет. На самом деле трансляция экрана позволяет злоумышленнику увидеть номера карт, суммы на счетах, коды в смс от банка. Эта и другая информация помогает мошеннику заполучить доступ к личному кабинету клиента в приложении на своем устройстве и украсть его деньги - или убедить его перевести их на "безопасный счет", предостерегли в Сбере.