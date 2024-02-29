Размер страховки по вкладам захотели повысить до 3 млн рублей

Сенатор Елена Афанасьева и группа депутатов от ЛДПР внесли законопроект об увеличении предельного размера страхового возмещения по вкладам в банках до 3 млн рублей. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

По данным агентства, в настоящее время предельный размер страхового возмещения по банковским вкладам составляет 1,4 млн рублей.

Законодатели заметили в пояснительной записке к документу, что с момента установления возмещения в этом размере «произошли изменения, свидетельствующие о необходимости его пересмотра».

В частности, пояснили разработчики, инфляция за прошедший семилетний период составила 68,16%. Кроме того, добавили они, ограничительные меры со стороны западных стран оказали существенное влияние на стабильность финансовой системы.