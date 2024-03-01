В России запустят универсальный платежный QR-код

В России решили запустить универсальный платежный QR-код. Об этом на ежегодной встрече банкиров с руководством Центробанка сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова , ее слова приводит РИА Новости .

Она отметила, что ЦБ активно общается с кредитными организациями, и большинство из них поддерживает предложения банка. В их числе — внедрение цифрового рубля и развитие системы быстрых платежей. По словам Скоробогатовой, инициатива об универсальном платежном QR-коде также исходила от участников рынка. Пилотный проект по его внедрению запланирован на текущий год, сказала она.