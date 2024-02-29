В России упали цены на икру перед Масленицей

В России зафиксировано падение стоимости красной икры в преддверии Масленицы. Снижение цены к уровню прошлого года оценивается в 6%, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

За основу был взят период с 19 по 25 февраля. Медианная цена (один из способов определения средней стоимости товара на рынке) натуральной красной икры составляла 6124 рубля за килограмм. При этом динамика продаж уступает показателю прошлого года (-14%).

По словам экспертов, наибольшим спросом в феврале пользовалась продукция в объеме 250-300 граммов. Самая большая доля продаж пришлась на икру горбуши, кеты и форели. Как отмечается, в основном россияне приобретали продукцию в специализированных рыбных магазинах и несетевой рознице.

Специалисты обратили внимание на то, что в рационе потребителя красной икры стало больше за счет рекордного вылова лососевых и падения оптовых цен в 2023 году.