Новую налоговую систему в России внедрят с 1 января 2025 года, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. С середины года ввести предложенные нововведения невозможно, так как экономика не была к этому готова, пояснил он в беседе с НСН.

Речь идет о дифференцированной системе или так называемой прогрессивной шкале налогообложения, ввести которую накануне предложил президент РФ Владимир Путин. Она подразумевает рост налоговой нагрузки на граждан с высоким доходом.

«У нас налоговая система всегда определяется с 1 января следующего года, следовательно, никакие нововведения не могут в середине года начать действовать. Получается, новая система начнет работать со следующего года», – пояснил депутат.

Иностранно-ориентированная экономика к прогрессивной шкале не может быть готова, так как в этом случае самые богатые люди получают деньги за рубежом. Российская же экономика уже прошла путь деофшоризации, поэтому можно переходить к прогрессивной шкале, добавил Федоров.

Называть суммы, которые бюджет получит с введением новой системы, депутат отказался.

«Говорить просто о цифрах – пустой звук, нам надо говорить о результате, – объяснил он. – Президент произнес цифру дополнительных расходов, суммируем их и, я думаю, еще один-два триллиона в год добавляем».