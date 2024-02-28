У пользователей криптобиржи обнулился баланс после скачка биткоина
Криптовалютная биржа Coinbase сообщила, что расследует ошибку, из-за которой у пользователей обнулился баланс кошельков. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, ошибка была зафиксирована на фоне резкого роста биткоина — в среду, 28 февраля, цена криптовалюты впервые за два года превысила $60 тыс.
Аналитики заметили, что инвесторы вложили крупные суммы в новые продукты, торгуемые на спотовой бирже биткоинов в США, что и привело к повышению стоимости.
«Наша команда расследует это [проблемы с кошельками] и в ближайшее время предоставит обновленную информацию. Ваши активы в безопасности», — пояснили в пресс-службе криптовалютной биржи.
По данным Downdetector, в общей сложности 9 тыс. пользователей сообщили о проблемах с кошельком.
Напомним, что об аналогичных проблемах пользователи биржи сообщали 29 августа 2023 года. Аналитики пояснили, что сбой мог быть связан с действиями хакеров, умело пользующихся уязвимостями криптобиржи.