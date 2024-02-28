Россиянам дали совет на фоне резкого роста курса биткоина

«Можно, конечно, вкладывать деньги в криптовалюту, но с четким осознанием того, какие риски это в себе несет. Можно заработать в два раза больше, чем ты вложил, а можно потерять процентов 70 от того, что ты вложил. Нужно просто быть к этому готовым, и уж точно не вкладывать деньги, отложенные на покупку машины или холодильника», — заключил экономист.