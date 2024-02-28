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Озвучено число граждан, которым по ошибке выписали штрафы

Более 1500 граждан, чьи личные данные совпадают с данными должников, по ошибке получили штрафы от Российских судебных приставов в 2022–2023 годах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Озвучено число граждан, которым по ошибке выписали штрафы
© Unsplash

В ведомстве уточнили, что таким лицам вернули более 15,9 млн руб. необоснованно взысканных средств. Кроме того, подчеркивается, что ошибочно наложенные ограничения, введенные в отношении граждан, отменили.

Также стало известно, что в России увеличилось число привлеченных к ответственности в сфере защиты прав россиян от неправомерных действий коллекторов (рост составил 24%).

В пресс-службе сообщили, что около 6,6 тыс. виновных оштрафованы на сумму, превышающую 450 млн руб.

Ранее «Известия» сообщили, что Федеральная налоговая служба (ФНС) с января усилила контроль за должниками с недоимкой свыше 50 млн руб. В пресс-службе ведомства пояснили, что указанные меры нужны для оценки причин возникновения долга и необходимости предоставления недоимщикам господдержки.

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