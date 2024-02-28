Оценен рост цен на букет цветов к 8 Марта за год

Цветы перед Международным женским днем обойдутся россиянам в текущем году дороже на 17%, чем годом ранее. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты анализа компании «Эвотор».

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Жители столицы РФ и дальневосточных регионов потратят наибольшую сумму, говорится в публикации. При этом наименьшую сумму выделят на покупку цветов в Псковской области и Карелии. Подчеркивается, что средний чек на покупку цветов в России в феврале составил 1745 рублей (+17% год к году).

Согласно исследованию, в Москве средняя стоимость цветов составляет 2422 рубля (+14% год к году). В Приморье граждане потратят на букет в среднем 2164 рубля (+27%), в Ханты-Мансийском автономном округе – 2090 рублей (+7%).

В Псковской области букет обойдется в среднем в 1054 рубля. В Ростовской области граждане выделят на покупку 1681 рубль (+25%), в Ставропольском крае — 1596 рублей (+13%), в Нижегородской и Калининградской областях — 1569 и 1504 рубля соответственно.