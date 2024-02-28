В "Тинькофф" рассказали о новом способе мошенничества

Клиенты банков начали получать фишинговые письма мошенников о списании несуществующего налога на СВО, следует из сообщения "Тинькофф банка".

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"Тинькофф защита" выявила новый мошеннический сценарий. Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию - это (якобы - прим. ТАСС) требует новый закон", - говорится в сообщении.

В подобных фишинговых письмах говорится, что человек каждый месяц будет перечислять в бюджет десятки тысяч рублей, если срочно не зайдет в личный кабинет и не подпишет заявление на отказ от платежей. Чтобы отменить налог и сэкономить, жертве предлагают подписать отказ от начислений. Для этого просят перейти по ссылке из письма, которая ведет на поддельный сайт банка, внешне похожий на настоящий.

Когда человек введет на странице данные для входа в личный кабинет, они попадут мошенникам. Благодаря этому преступники могут вывести все деньги со счета или оформить кредит на имя жертвы, если обойдут банковскую систему защиты.

"Тинькофф" предупреждает, что письма о якобы новом налоге приходят клиентам всех крупных банков, мошенники даже стилизуют письма под каждый конкретный фирменный стиль банка.