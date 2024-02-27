В России ограничат переводы физлиц без открытия счета

В России введут лимит в 100 тыс. рублей для переводов без открытия счета
Госдума на заседании 27 февраля приняла в первом чтении законопроект об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физлиц без открытия банковского счета до 100 тыс. рублей.
Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд отметил, что сегодняшнее отсутствие лимита не согласуется с международными антиотмывочными стандартами, а также создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций. Член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Олег Димов, в свою очередь, указал, что новелла способствует повышению эффективности легализации отмывания доходов.
Член Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин уточнил, что денежные переводы без открытия банковского счета могут проводить банки и популярные среди пользователей системы денежных переводов. Вводимые законопроектом изменения касаются всех категорий физических лиц, кто ими пользуется, включая уехавших россиян, которые используют сервисы денежных переводов без открытия банковского счета, но в первую очередь это коснется тех, кто отправляет деньги из страны за рубеж.
Документ также предусматривает повышение суммы максимального остатка на неперсонифицированном электронном средстве платежа с 60 тысяч до 100 тысяч рублей.