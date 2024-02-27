В России ограничат переводы физлиц без открытия счета

Госдума на заседании 27 февраля приняла в первом чтении законопроект об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физлиц без открытия банковского счета до 100 тыс. рублей.

© Unsplash

Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд отметил, что сегодняшнее отсутствие лимита не согласуется с международными антиотмывочными стандартами, а также создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций. Член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Олег Димов, в свою очередь, указал, что новелла способствует повышению эффективности легализации отмывания доходов.

Член Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин уточнил, что денежные переводы без открытия банковского счета могут проводить банки и популярные среди пользователей системы денежных переводов. Вводимые законопроектом изменения касаются всех категорий физических лиц, кто ими пользуется, включая уехавших россиян, которые используют сервисы денежных переводов без открытия банковского счета, но в первую очередь это коснется тех, кто отправляет деньги из страны за рубеж.