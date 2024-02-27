В России хотят увеличить страховку по длинным вкладам

Зампред ЦБ Ольга Полякова сообщила о проработке Банком России вопроса двукратного повышения суммы страхового возмещения по длинным вкладам, передает «Интерфакс».

Как отмечается, цель инициативы - повышение популярности вкладов, которые помогут банкам привлечь длинные деньги для кредитования экономики. Увеличение лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше 3-5 лет) рублевым вкладам необходимо для того, чтобы сделать долгосрочные вклады более привлекательными для людей, заявила представитель ЦБ.

Страховка по ним, вероятно, составит до 2,8 млн рублей, указала Полякова. По ее словам, отчисления банков в фонд страхования вкладов по таким вкладам будут ниже.

Сейчас возмещение по вкладам выплачивается вкладчику банка в размере 100% суммы всех его вкладов (за исключением вкладов отдельных категорий), но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика в одном банке.