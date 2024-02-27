Fit Service: зарплаты продавцов автомобилей в РФ за год выросли на 23%

В Челябинской области число вакансий с заработной платой от 100 тыс. рублей в месяц увеличилось в полтора раза в течение года.

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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса «Зарплата.ру».

«Количество вакансий с зарплатами от 100 тыс. рублей за год увеличилось на 51%. Доля от общего числа предложений от работодателей в регионе составила 2,3%», — прокомментировали в пресс-службе сервиса.

В основном работодатели конкурируют за персонал рабочих специальностей в таких отраслях, как транспорт, логистика, перевозки, производство, сервисное обслуживание, строительство и недвижимость, автобизнес.