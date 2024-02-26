Эксперт высказался о работе карт «Мир» в условиях новых санкций

«Платежная система так или иначе работает через определенные банки, и санкции были наложены не столько на саму систему, сколько на те банки, которые с ней работают. То есть западные архитекторы санкций не могут запретить работать системе, а вот запретить каким-то банкам, которые находятся под их влиянием, проводить ее помощью операции – вполне», - сказал Беляев, почеркнув, что работать с российской платежной системой отказались далеко не во всех странах.